مركز, السلطات, المحلية, يرد, على, نشر, المعيار, الإجتماعي, الإقتصادي, لدائرة, الإحصاء, المركزية,

للأسف الشديد،كل المكاتب الحكومية والأجسام التي تقوم بتمويل السلطات المحلية تقوم بذلك بأثر رجعي يعتمد على المعيار الإجتماعي الإقتصادي والذي يقيس المستوى الإجتماعي الإقتصادي للمواطنين وليس المتانة الإقتصادية للسلطات المحلية.

كل نشر كهذا سيؤدي الى زعزعة وتغيير جذري بميزانيات عشرات السلطات المحلية،كمثال على ذلك هناك 26 سلطة محلية تتدرج في العنقود الإجتماعي الإقصادي وسيتم تقليص ميزانياتها بمئات ملايين الشواقل،الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين.هذه الظاهرة يجب أن تنتهي،وكما أشرنا سابقًا على الدولة مأسسة معيار بديل والذي يطرح بشكل عملي قوة السلطة المحلية وقدرتها على تمويل الخدمات المطلوبة للمواطنين.