الناصرة:مشاركة, واسعة, بافتتاح, فرع, شبكة, nyou, للملابس,

باجواء رائعة ومشاركة واسعة , افتتح مساء اليوم الاربعاء فرع شبكة nyou للملابس في مجمع بيج فاشين في مدينة الناصرة , حيث يحتوي المحل على ارقى الملابس من افضل الشرك منها stev madden , guess , replay , PEPE JEANS.

شارك في الافتتاح جمهور كبير بينهم فنانين ولاعبي كرة قدم , بحضور مدير الشركة نيسان كنكال ومديرة التسويق شيرلي دروري .يشار الى أن هذا الفرع الثاني في الشمال بعد افتتاح فرع يركا .