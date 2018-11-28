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الناصرة:مشاركة واسعة بافتتاح فرع شبكة nyou للملابس



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باجواء رائعة ومشاركة واسعة , افتتح مساء اليوم الاربعاء فرع شبكة nyou للملابس في مجمع بيج فاشين في مدينة الناصرة , حيث يحتوي المحل على ارقى الملابس من افضل الشرك منها stev madden , guess , replay , PEPE JEANS.


شارك في الافتتاح جمهور كبير بينهم فنانين ولاعبي كرة قدم , بحضور مدير الشركة نيسان كنكال ومديرة التسويق شيرلي دروري . 

يشار الى أن هذا الفرع الثاني في الشمال بعد افتتاح فرع يركا .
الناصرة:مشاركة واسعة بافتتاح فرع شبكة nyou للملابس




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