ميريام, كلينك, شبه, عارية, بصورة, مثيرة,

خضعت عارضة الأزياء اللبنانية ​ميريام كلينك​ الى جلسة تصوير خاصة استعدادا لموسع الأعياد المقبل، وهي شبه عارية مرتدية مجسم على رأسها على شكل قرني غزال باللون الذهبي.

ونشرت ميريام كلينك صورةً مثيرةً عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من جلسة التصوير واعدةً بنشر المزيد من الصور المثيرة.myriam klink kوظهرت كلينك في الصورة عارية الصدر، وقد غطّت ثدييها بيديها، وأسدلت شعرها الأشقر عليهما. وعلّقت على الصورة قائلة: “لا أضع عدسات لاصقة، لون عينيّ هو أزرق”، مضيفةً أنها “ملكة الحرية”.كما نشرت أيضا فيديو مثير لها ظهرت فيه مؤخرتها مرتدية بودي شفاف كشف عن تفاصيل جسمها بالكامل. كما وضعت عليه بعض القطع من القطن الأبيض.