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3 اصابات في حادث طرق مروع على شارع الناصرة شفاعمرو



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيب 3 شبان في حادث طرق مروع وقع على شارع الناصرة شفاعمرو قرب مدخل الناصرة الشمالي بعد تصادم سيارتين .


طواقم الاسعاف هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصابين , وتم نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج بعد ان وصفت اصابتهم بين الطفيفة والمتوسطة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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