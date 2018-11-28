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الاحتفال بافتتاح بنك مزراحي طفحوت سخنين



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفل مساء اليوم الاربعاء بافتتاح بنك مزراحي طفحوت في سخنين بحضور رؤساء بلدية سخنين الدكتور صفوت ابو ريا وعرابة عمر واكد نصار ورجال اعمال والمدير العام للبنك الداد فرشر ورئيس الادارة موشي فيدمان ويسرائل انجل ودوف فوجل نائب نائب القوى البشرية في البنك.


تولى عرافة الاحتفال مدير الفرع الجديد امجد سليمان الذي رحب بالحضور جاء فيها :انه لمن دواعي سروري ان نراكم اليوم معنا ونحن نفتتح فرعنا السابع في الوسط العربي لبنك مزراحي طفحوت في مدينة سخنين العامرة لكي نقدم خدمات البنك لاهلنا في سخنين والمنطقة  باخلاص ومهنية ومراعاة ونامل الاستجابة لاحتياجان الاهالي .

وكانت كلمات لكل من : الدكتور صفوت ابو ريا رئيس بلدية سخنين وعمر واكد رئيس بلدية عرابة والمدير العام للبنك الداد فرشر ورئيس الادارة موشي فيدمان ويسرائل انجل ودوف فوجل نائب قسم القوى البشرية وابراهم بسكيلا مدير اللواء واورن مئيري.




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