ضبط, أسلحة, في, يافا, واللد, واعتقال, 4, مشتبهين,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تضبط أنواع أسلحة غير شرعية بانواع مختلفة في يافا واللد وتلقي القبض على 4 مشتبهين

شرطة إسرائيل تواصل مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية، مستخدمة أفضل وحداتها ووسائلها التكنولوجية، بهدف ضبط الأسلحة غير القانونية وإحالة المجرمين الى العدالة لتضمن حياة وسلامة المواطنين*خلال الأسبوع الماضي، أجرت الشرطة أنشطة مبادر بها، في عدة مواقع في مدينتي يافا واللد، من خلالها تم ضبط أسلحة غير مشروعة منها باندق اوتوماتيكية من نوع كارلو وm- 16.هذا وتم القاء القبض على 4 مشتبهين فاحيلوا الى التحقيق.التحقيق مستمر.قيل في الشرطة: "سنواصل العمل لضبط الأسلحة غير المشروعة التي تعرض حياة المواطنين للخطر وتضر بنسيج الحياة الطبيعي، كما وسنعمل على إحالة المجرمين الى العدالة.