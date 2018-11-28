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ضبط أسلحة في يافا واللد واعتقال 4 مشتبهين



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تضبط أنواع أسلحة غير شرعية بانواع مختلفة في يافا واللد وتلقي القبض على 4 مشتبهين

شرطة إسرائيل تواصل مكافحة ظاهرة الأسلحة غير القانونية، مستخدمة أفضل وحداتها ووسائلها التكنولوجية، بهدف ضبط الأسلحة غير القانونية وإحالة المجرمين الى العدالة لتضمن حياة وسلامة المواطنين*

خلال الأسبوع الماضي، أجرت الشرطة أنشطة مبادر بها، في عدة مواقع في مدينتي يافا واللد، من خلالها تم ضبط  أسلحة غير مشروعة منها باندق اوتوماتيكية من نوع كارلو وm- 16.

هذا وتم القاء القبض على 4 مشتبهين فاحيلوا الى التحقيق.
التحقيق مستمر.
قيل في  الشرطة: "سنواصل العمل لضبط الأسلحة غير المشروعة التي تعرض حياة المواطنين للخطر وتضر بنسيج الحياة الطبيعي، كما وسنعمل على إحالة المجرمين الى العدالة.




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