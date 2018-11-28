يافة, الناصرة:, الحاجة, ريا, علي, ابو, سمحة, في, ذمة, الله, ‎,

انتقلت الى رحمة الله تعالى المرحومة الحاجة ريا علي ابو سمحة حرم عبد الرؤوف ابو سمحة عن عمر ناهز ال 75 عاما وسيشع جثمانها من بيتها الكائن في يافة الناصرة وذلك اليوم الاربعاء في الساعة الثامنة مساء ومن ثم الى مثواها في مقبرة حي الشمالي.

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