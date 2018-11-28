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اصابة شرطي في مظاهرة ضد هدم البيوت في اللد



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل، ، أصيب شرطي في رأسه إثر إلقاء  حجر عليه من قبل متظاهرين احتجاجاً على هدم مبنى غير قانوني في اللد، فأصيب الشرطي بجروح طفيفة وتم تقديم العلاج له على الفور في المكان.


قوة من الشرطة القت القبض على مشتبهين، بشبهة الإعتداء على أفراد  الشرطة والإخلال بالنظام العام.




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