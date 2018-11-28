لأول, مرّة, في, المجتمع, العربي:, قائد, سلطة, الاطفاء, يختتم, دورة, تأهيل, متطوعات, في, أم, الفحم,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي:"في أجواء مميزة، تمّ الاحتفال باختتام دورة تأهيل وحدة متطوعات في سلطة الاطفاء والانقاذ بمدينة أم الفحم، وهي المجموعة الاولى من نوعها في المجتمع العربي، وذلك بحضور قائد سلطة الإطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سيمحي، قائد لواء الساحل آريه ريغيف، قائد محطة الخضيرة ووفد مرافق لهم برز منه رجل الإطفاء فادي محاجنة، وكذلك كايد ظاهر مستشار قائد السلطة والناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي، مساعدته مرام عواودة. ومن بلدية أم الفحم شاركت كل من السيدة وفاء اغبارية المسؤولة عن ملف المتطوعات ومديرة قسم تصاريح المحلات التجارية في البلدية، وممثلين عن الإدارتين القديمة والجديدة للبلدية.

خلال الاحتفال، تحدّث عدد من المشاركين وأكّدوا على اهمية مثل هذه الوحدة في أم الفحم، وأشادوا بدور قائد سلطة الاطفاء والانقاذ في اخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، وعمله المستمر من أجل رفع الوعي في المجتمع العربي بشكل خاص. وقالت السيدة وفاء اغبارية، المشرفة عن الدورة إنّ "المرأة تملك دورًا مهمًا في الحفاظ على قواعد السلامة والأمان في المنازل وفي المجتمع بشكل عام ونشر الوعي أيضًا".من جهته، اعرب الجنرال ديدي سمحي عن سعادته الغامرة وتأثرّه بافتتاح هذه الوحدة وتأهيل نساء فحماويات من أجل العمل على انقاذ الحياة وتقديم المساعدة الأولى والرد الأولي في حالات الحرائق أو الطوارئ، كما أنّهن يعتبرن سفيرات لسلطة الاطفاء والانقاذ وبامكانهن رفع الوعي ونشر الارشادات والنصائح كنساء وأمهات وعاملات وناشطات في المجتمع.