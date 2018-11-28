فيديو وصور - طلاب من مدارس الناصرة يتظاهرون ورفعون شعارات استنكارا لجريمة قتل يارا ايوب من الجش

شارك العشرات من طلاب المدارس في مدينة الناصرة اليوم عصرا بتظاهرة ورفع شعارات على مفرق عين العذراء في المدينة.

وخلال التظاهرة رفع الطلاب الشعارات المنددة بجريمة قتل يارا ايوب من الجش وجرائم القتل بشكل عام .وطالب المشاركون في التظاهرة من الشرطة العمل على فرض الامن والامان , كما ودعوا الى التحلي بالصبر والتسمح والمحبة .