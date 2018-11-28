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بدكو تشترو سيارة الفا روميو بـ 22 مليون يورو؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




في الثامن من شباط المقبل راح يعرض بيت "ارتكوريال" سيارات ثمينة للبيع في مزاد علني. من بين السيارات راح تعرض سيارة الفا روميو يقدر ثمنها بين 16 لـ 22 مليون يورو




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