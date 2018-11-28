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كروس: نفتقد حماسة دوري الأبطال في الليجا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يرى الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، أنَّ فريقه أكثر حماسة ببطولة دوري أبطال أوروبا، عكس الأداء الذي يظهر به الميرينجي في الليجا.



وحسم الملكي، صدارة المجموعة السابعة في دوري الأبطال، برصيد 12 نقطة، عقب الانتصار بهدفين دون رد على روما، أمس الثلاثاء.


وقال كروس، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الأربعاء: "يبدو أنَّنا أكثر حماسًا في أوروبا، لكن لا ينبغي أن تكون الأمور كذلك".


وأوضح "نحن نريد الفوز بالليجا، لكن من الصعب ذلك وهناك العديد من المنافسين".


وأضاف: "دوري الأبطال بطولة مميزة لريال مدريد، وأظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة، وعلينا أن نذهب بنفس الدافع في الليجا".


وتابع: "أحيانًا أتمنى أن نلعب بالطريقة التي ظهرنا بها، لكننا أحيانًا لا نستطيع. علينا أن نكرر هذا الأداء المميز يوم السبت، حيث لدينا مباراة مهمة ضد فالنسيا".


وعن استبعاد إيسكو من مواجهة روما، علق الألماني: "هو قرار من المدرب، والذي له أسبابه، ولا أستطيع تغيير الأمور، لكننا نعرف جميعًا قدرات إيسكو. لقد لعب مباريات رائعة لهذا الفريق، وعلى الرغم من ذلك فإن المدرب هو من يُقرر في النهاية".


يذكر أن ريال مدريد، يحقق نتائج مخيبة بالليجا هذا الموسم، حيث خسر 5 مرات بعد 13 جولة، وبات في المركز السادس بـ20 نقطة.




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