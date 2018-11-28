حماس:, هنية, التقى, بالسفير, الروسي, اليوم, وسلمه, دعوة, لزيارة, موسكو,

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، دعوة من وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو.

وذكر بيان، صادر عن حماس، أن "الخارجية الروسية وجهت دعوة رسمية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لزيارة العاصمة الروسية موسكو".وأوضح البيان أن الدعوة حملها سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين، أيدار أغانين، خلال لقائه رئيس المكتب السياسي في مكتبه غرب مدينة غزة صباح هذا اليوم.وأضاف البيان: "أشاد رئيس المكتب السياسي بالجهود الروسية تجاه القضية الفلسطينية، كما تم بحث آخر المستجدات الداخلية والخارجية".من جهته أكد السفير الروسي "بذل بلاده كافة الجهود على جميع الأصعدة تجاه القضية الفلسطينية".