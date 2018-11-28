مظاهرات, حاشدة, في, الجامعات, ضد, قتل, النساء,

بدعوة من الجبهات الطلابيّة في الجامعات الاسرائليّة نظمت اليوم -الاربعاء- مظاهرات طلابية ضد استمرار العنف وقتل النساء اذ تعرضت اكثر من ٢٤ امرأة للقتل منذ بداية السنة بالاضافة الى الاف حالات الاعتداء التي تطال النساء سنويا.هذا وتظاهر الطلاب في كل من جامعة تل-ابيب، حيفا، وبن غوريون بالنقب مطالبين بوقف مسلسل القتل واستهداف النساء المستمر وهذا بعد اسبوع دام تمّ خلاله العثور على جثة الفتاة يارا ايوب من قرية الجش التي تم قتلها والتنكيل بها بأبشع الاشكال والعثور لاحقًا على جثّة تملأها علامات العنف تعود لطفلة لم تتجاوز ال- ١٣ عاما في جنوب تل ابيب.ورفع المشاركون شعارات منددة بتقاعس الحكومة والشرطة في القبض على المجرمين مطالبين بوضع حد لفوضى السلاح المنتشر بكثرة واستمرار التستر على المجرمين، الامر الذي يقود الى تفاقم الجريمة واستهداف النساء بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص. ليانة شعبان سكرتيرة الجبهة الطلابية ومن قيادة الحراك الطلابي اكدت على اهمية انتفاض المجتمع واسماع صرخة واضحة دون تردد ضد قتل النساء وضد سياسةالاهمال الحكومية واضافت: " في الاسابيع الاخيرة اكدت حكومة الاجرام انها شريك اساس في استهداف النساء باسقاطها في الكنيست اقتراح تشكيل لجنة تحقيق ورفضها تمويل خطة الطوارئ لحماية النساء هذا بالاضافة الى تقاعس شرطتها التي فشلت في الدفاع عن نساءنا من شبح القتل الذي يتربص لهن في كل زاوية، واجب علينا تسييس هذا الحراك والاشارة بوضوح الى المجرمين ومن ترك نساءنا لقمة سهلة في ايدي المجرمين"