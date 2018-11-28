تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مظاهرات حاشدة في الجامعات ضد قتل النساء



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




بدعوة من الجبهات الطلابيّة في الجامعات الاسرائليّة نظمت اليوم -الاربعاء- مظاهرات طلابية ضد استمرار العنف وقتل النساء اذ تعرضت اكثر من ٢٤ امرأة للقتل منذ بداية السنة بالاضافة الى الاف حالات الاعتداء التي تطال النساء سنويا. 


هذا وتظاهر الطلاب في كل من جامعة تل-ابيب، حيفا، وبن غوريون بالنقب مطالبين بوقف مسلسل القتل واستهداف النساء المستمر وهذا بعد اسبوع دام تمّ خلاله العثور على جثة الفتاة يارا ايوب من قرية الجش التي تم قتلها والتنكيل بها بأبشع الاشكال والعثور لاحقًا على جثّة تملأها علامات العنف تعود لطفلة لم تتجاوز ال- ١٣ عاما في جنوب تل ابيب. 


ورفع المشاركون شعارات منددة بتقاعس الحكومة والشرطة في القبض على المجرمين مطالبين بوضع حد لفوضى السلاح المنتشر بكثرة واستمرار التستر على المجرمين، الامر الذي يقود الى تفاقم الجريمة واستهداف النساء بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص. ليانة شعبان سكرتيرة الجبهة الطلابية ومن قيادة الحراك الطلابي اكدت على اهمية انتفاض المجتمع واسماع صرخة واضحة دون تردد ضد قتل النساء وضد سياسة 


الاهمال الحكومية واضافت: " في الاسابيع الاخيرة اكدت حكومة الاجرام انها شريك اساس في استهداف النساء باسقاطها في الكنيست اقتراح تشكيل لجنة تحقيق ورفضها تمويل خطة الطوارئ لحماية النساء هذا بالاضافة الى تقاعس شرطتها التي فشلت في الدفاع عن نساءنا من شبح القتل الذي يتربص لهن في كل زاوية، واجب علينا تسييس هذا الحراك والاشارة بوضوح الى المجرمين ومن ترك نساءنا لقمة سهلة في ايدي المجرمين"




كلمات متعلقة

مظاهرات, حاشدة, في, الجامعات, ضد, قتل, النساء,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids علي سلام نتانياهو زيارة يلتقي يشرفني زيارة الناصرة بلدية واجي وطني وفاة طه عبد الحليم رئيس مجلس محلي كفر مندا قرية تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع المسجد الاقصى المبارك يستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم المبارك العثور على جثة شخص مجهول الهوية مدخل حيفا سكة قطار حديدية بئر المكسور حافلتين احتراق شب النيران مدخل شرطة اطفاء حريق مدخل الرينة اصابتان شابين خطيرة متوسطة دراجة نارية سيارة خصوصية حادث طرق زيارة اضرحة شهداء يوم الارض الخالد سخنين عرابة البطوف الطيبة كفر كنا مصرع عامل عربي بئر مصعد سقط ورشة بناء حيفا قاسم ابو راس لدغه عقرب النقب عراد ضواحي الجنوي سوروكا بئر السبع متوسطة علاج مدرسة انتخابات المجلس الطلابي اعدادية المتنبي الناصرة شعب علم فلسطين اسرائيل مقر الشرطة الجماهيرية مجهولون الشرطة تحقق ملابسات رفع الطالب علي سليمان الناصرة سلطي يلتقي نتانياهو تحقيق السلام فيراييتي طعن الجواريش قاصرتان الرملة شابتان عربيتان شخص في المحطة المركزية للحافلات في الرملة اصابة طفيفة شرطة اسعاف الطفل عبد الهادي الهزيل رهط سقوط بوابة حديدية عليه شقيقه اصابة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com