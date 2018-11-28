ريم, البارودي, ليست, هي, في, احدث, صورة, لها‎,

فاجأت الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ الجمهور بأحدث ظهور لها حيث أنه لم يستطع أحد التعرّف عليها.

وكانت نشرت البارودي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها حيث بدت بملامح وجه مختلفة تماماً عن ذي قبل مما دفع البعض إلى التساؤل إن كانت خضعت لعملية تجميل في حين إعتقد البعض الآخر أنها الممثلة إيمان العاصي.وعلّقت البارودي على الصورة مشيرة إلى أنها وضعت عدسات لاصقة باللون البني تظهر بها للمرّة الأولى، وهو ما فسّره البعض بأنّه سبب تغيّر شكلها.