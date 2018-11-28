مشاكل, إيسكو, تضعه, على, حافة, سيناريو, ضحية, زيدان,

تعقدت العلاقة بين سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، مع لاعبه إيسكو، أكثر من أي وقت مضى، بعدما قرر المدرب، استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة روما، رغم سفره مع بعثة الملكي إلى إيطاليا.

وظن الكثيرون أن استبعاد إيسكو من التشكيلة الأساسية لسولاري منذ قدومه لخلافة جولين لوبيتيجي، لأسباب فنية، لكن عقب مواجهة روما، تم الكشف عن تفاصيل أكثر في طبيعة العلاقة بين الثنائي.وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" أن إيسكو قلل من احترام سولاري، في حصة تدريبية، خلال الأسبوع الماضي، ما دفع الأرجنتيني لاستبعاده.كما كشفت بعض التقارير، تورط إيسكو في مشادة مع سانتي سانشيز، المدرب المساعد لسولاري، في الحافلة أثناء العودة من مباراة إيبار، التي انتهت بخسارة ريال مدريد بثلاثية نظيفة.