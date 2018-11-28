للكرفس, فوائد, مذهلة.., لكن, أكله, أفضل, من, شربه,

ينفي خبراء تغذية الفوائد المذهلة الشائعة لعصير الكرفس، وقدرته على شفاء الأمراض والوقاية منها، إلا أنهم ينصحون بتناول الكرفس دون عصره.

فعصير الكرفس يحظى بشعبية كبيرة، فنجوم هوليوود يحبونه ويؤمن الكثير بقدرته على علاج العديد من الأمراض.لكن خبراء التغذية لهم رأي مختلف، وينصحون بعدم التسليم بقدرة عصير الكرفس على منع الإصابة بالسرطان، بل ومؤكدين أن لا فائدة له حتى الآن.لكن ذلك لا يمنع أهمية الكرفس قبل عصره، حيث يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تمنع التهابات الدماغ وتبطئ ضعف الذاكرة.كما يعد الكرفس مصدراً مهماً لهضم الألياف والفيتامينات والبوتاسيوم، لكن إذا تم عصره يفقد خصائصه المفيدة، إذ تزيد نسبة السكر والكربوهيدرات فيه.كما يؤدي عصير الكرفس لزيادة تركيز الغلوكوز في الدم.وينصح خبراء التغذية بشكل عام، بتناول الخضراوات دون عصرها، حتى لا تفقد الألياف المفيدة التي تساعد في تحسين حالة الأمعاء