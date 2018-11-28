التوقيع, على, اتفاقية, مشتركة, بين, الهستدروت, واتحاد, البنائين, في, البلاد,

انضم المقاولين إلى جهود الهستدروت بهدف زيادة الامان في فرع البناء من خلال التوقيع على اتفاقية عمل جماعية جديدة يتم بحسبها تشكيل لجنة تم الاتفاق على اقامتها بموافقة كل من رئيس الهستدروت آفي نيسايكورن ، رئيس نقابة عمال البناء والخشب إسحاق مويال ورئيس اتحاد بنائي البلاد روني بريك حيث ستضم اللجنة ايضا ممثلا عن الهستدروت ، وممثلا عن اتحاد البنائين في البلاد وخبير أمان خارجي متفق عليه.

وستعمل اللجنة التي سيتم إنشاؤها على زيادة تطبيق القانون في ورش البناء ، مع التشديد على التزام العمال بالامتثال لإجراءات الأمان وضمان الاستخدام السليم والدائم لمعدات الوقاية الشخصية. وستشدد اللجنة على اهمية الالتزام باستخدام معدات الوقاية، مثل الخوذة وحزام الأمان، كما ينص عليه قانون التنظيم ، حيث ان الوضع حاليا في غياب تطبيق الانظمة ، يتم التشديد على استعمالها في العمل في الأماكن المرتفعة فقط. هذا و يذكر أن حوالي 70 ٪ من جميع الحوادث في ورش البناء حاليا هي حوادث سقوط من علو، وعند الاستخدام الدائم لمعدات الحماية ، يمكن التقليل إلى حد كبير ليس فقط بعدد الحوادث انما أيضا بعواقبها المميتة. كما ان الاتفاق الحالي يعبر عن الرغبة المشتركة للأطراف في العمل معاً لزيادة السلامة في فرع البناء ، وهو خطوة مكملة لاتفاقات التي تم التوصل إليها منذ ثلاثة أسابيع بين رئيس الهستدروت ووزراء الحكومة. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الاتفاقات التي توصلت إليها الدولة مع الهستدروت، زيادة كبيرة في معايير الامان للمشرفين والمفتشين المختصين بموضوع الامان في العمل ، تحويل المعيار الأوروبي إلى معيار ملزم ، وتنظيم مجال الرافعات في إسرائيل ، ادخال معايير الامان في المناقصات التي يصدرها المحاسب العام ، وإدخال مساعدي امان لورش البناء، دورات استكمال اساسية بموضوع الأمان لكل عامل البناء ، وتدابير إضافية تهدف إلى الحد بشكل كبير من عدد الحوادث وانتهاكات الامان في ورشات البناء.وبموجب الاتفاقية الجديدة ، فان اللجنة ستكون مخولة بفرض غرامات مالية في حال انتهاك قوانين الأمان من قبل العمال فيما يتعلق بواجبهم في استخدام معدات الوقاية الشخصية. وفي حالة رفض العامل استخدام معدات الحماية وصاحب العمل قام بواجباته ، بما في ذلك توفير المعدات المناسبة ، التدريب المستمر على السلامة والتعليم الواضح في استخدام المعدات ، تستطيع اللجنة فرض سلسلة من العقوبات ضد العامل الذي عرض نفسه للخطر. حيث ستشمل العقوبات التوبيخ والتحذير حتى فرض غرامة مالية.فعلى سبيل المثال ، في حالة رفض الموظف استخدام معدات الحماية الشخصية أو انتهاك خطيرة لقوانين الامان بصورة تهدد الحياة ، كعدم ارتداء الحزام أثناء العمل في اماكن مرتفعة ، تستطيع اللجنة فرض غرامة تصل الى ضعفي الاجر اليومي للعامل. في حالة حدوث انتهاك خطير اضافي للأمان في غضون ستة أشهر من تاريخ المخالفة السابقة ، فستصل الغرامة إلى أربعة أضعاف الأجر اليومي للعامل بما يتناسب مع درجته في العمل.كنا اتفق الاطراف على أن جميع اموال الغرامات التي تفرضها لجنة الامان سيتم تحويلها إلى صندوق خاص لدعم فرع البناء في البلاد بهدف تعزيز الامان في هذا الفرع.وقال رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن في حفل التوقيع: "انه وبعد صراع طويل قادته الهستدروت لزيادة الامان في اماكن العمل وفي فرع البناء بشكل خاص ، نشهد تغييرا في الخطاب العام والتزام جميع الأطراف بهدف مشترك واحد وهو الاهتمام لأمان الموظفين. أهنئ المقاولين لاستعدادهم بالتعاون في هذا الموضوع، واعتبر ذلك ركيزة اضافية تنضم إلى الاتفاقيات الهامة التي تم التوصل إليها بين الهستدروت والدولة ". واضاف ايضا :"ان الاتفاقية الحالية تضيف آلية أخرى للتطبيق من أجل تقليل عدد الحوادث في ورش البناء، مع تعزيز المسؤولية الشخصية للعاملين ومنع السلوك الذي لا يتوافق مع قواعد الامان. الواقع القاتم وعواقبه المميتة في السنوات الأخيرة ، يجب ان تتغير واليوم اتخذنا خطوة إضافية لكي يحدث هذا. سنواصل العمل لزيادة الامان في العمل لأنه التزامنا ".واشار روني بريك ، رئيس اتحاد البنائين في البلاد :"هذه الاتفاقية ليست الا بثورة، وفي الأسابيع الأخيرة تم وضع الأساس في فرع البناء الإسرائيلي لتغيير حقيقي في مجال امان العمل ،مع العديد من الأدوات والوسائل الملزمة لجميع الشركاء الطبيعيين في هذه القضية مثل أرباب العمل ,الحكومة والعمال انفسهم. الى جانب الاتفاقية ما بين الدولة والهستدروت ، وإضافة القانون الذي سيمكن من تدريب مساعدين امان الذي بادر اليه اتحاد البنائين في البلاد أمام الكنيست ، يأتي قرار رئيس الهستدروت بالانضمام إلينا وضمان توظيف العمال في الجهود المبذولة لمنع الحوادث. كشخص يعرف الفرع هذا الامر يعتبر أداة مهمة ، والتي بدونها لن تعمل الأدوات الأخرى. كلي أمل أن تحافظ الدولة على وعودها وتلتزم بالاستثمارات والعمل من أجل زيادة الامان في العمل ".وقال اسحق مويال رئيس اتحاد عمال البناء الخشب: "إن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم مع اتحاد البنائين هي مرحلة مهمة في علاقات العمل، وتعبر عن الالتزام المتبادل بين الأطراف لتغيير الواقع على الأرض. من ناحية عملت الهستدروت على ان تتحمل الحكومة المسؤولية عن كل ما يحدث في فرع البناء ، ومن ناحية أخرى ، حرصنا على أن يكون العمال أيضا شركاء في النضال لإنقاذ الأرواح. "