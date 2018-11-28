دمنا, ليس, مستباحا, -مظاهرة, احتجاجية, في, الناصرة, الجمعة, استنكارا, لجرائم, قتل, النساء,

جاء في بيان صادر عن جمعيات نسوية عربية اليوم الاربعاء , عقب جريمة قتل الطالب في الصف الحادي عشر يارا ايوب (16 عاما) من الجش :" احتجاجا على جرائم القتل التي يشهدها الوسط العربي في المدة الاخيرة التي اصبحت لا تطاق ولا يمكن السكوت عليها وآخذه بالازدياد وهذا ان دل شيء دل على تقاعس الشرطة والاحكام المخفضة التي لا تشكل رادع بحق القتلى .اجتمعت حركة النساء الديمقراطيات في مقرها من الناصرة اليوم الظهرا لمناقشة الوضع المقلق واتخذت القرارات التالية:1.تحمل الشرطة المسؤولية الكاملة وتطالبهم باتخاذ الاجراءات الحازمة2. دعوة جميع النساء، الصبايا وطلاب المدارس للمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية في الناصرة يوم الجمعة 30.11.2018 الساعة الواحدة عند مباني الحكومة.دعوة للمشاركة في وقفة احتجاجيةدمنا ليس مستباحالم يعد بالإمكان الاستمرار في روتين حياتنا وتجاهل ما يحدث لنا. حان الوقت ان نخرج ونرفع صوتنا عاليا لكي نحمي أنفسنا.٢٣ امرأة قتلت منذ بداية السنة ، عشر منهن عربيّات.في الأسبوع الأخير قتلت ثلاث نساء: منال الفريزات من النقب، يارا أيوب ابنة السادسة عشر من قرية الجش وذلك بعد تعرضها للعنف بأبشع صوره، ولاحقا في نفس الوقت تم العثور على جثة الطفلة سيلڤانا تسچالي ابنة الثالثة عشر من تل ابيب وعلى جثتها تظهر اثار التنكيل والعنف.لم يعد بالإمكان الصمت امام مسلسل الاجرام القائم ضد النساء. هذه الجرائم التي تحصد حياة النساء فقط لكونهن نساء وهي محصلة لفكر مجتمعي ذكوري ولتقصير صارخ في السياسات الحكومية وأجهزة الشرطة.حان الوقت ان نخرج جميعا ونطلق صرختنا عاليا.ندعوكم وندعوكن للانضمام جميعا للوقفة التضامنية التي ستقام يوم الجمعة الموافق 30/11/18 الساعة الواحدة ظهرا بجانب المباني الحكومية ( كريات هممشالا) بقرب المحكمةدمنا ليس مستباحاجمعية نساء ضد العنفنعمت- مجلس النساء العاملات والمتطوعاتمركز الطفولةجمعية مهباخ تغييرجمعية الزهراءحركة النساء الديمقراطياتمركز إعلامجمعية انتماء وعطاءمستشارات لرؤساء السلطات المحلية لرفع مكانة المرأةناشطين وناشطات