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تظاهرة لعمال وموظفي بلدية سخنين احتجاجا على العنف



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق




تظاهر العشرات من عمال وموظفي بلدية سخنين اليوم الاربعاء بحضور اعضاء بلدية ورجال دين رفضا للعنف بشكل عام واستنكارا لجريمة قتل الطالبة يارا ايوب (16 عاما) من الجش .


المتظاهرون رفعوا الشعارات المنددة بحوادث العنف وجرائم القتل بشكل عام .


ومن الشعارات التي رفعت :" يا شرطة لمي السلاح , يا عالم ربوا عالسماح ".




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