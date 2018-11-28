بيلا, حديد, تتحدى, السلطات, الاماراتية, في, الصحراء,

إستغلت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية ​بيلا حديد​ تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم زوجها المغني العالمي ​ذا ويكند​في حفله الذي أحياه هناك مؤخراً في القيام ببعض النشاطات المحلية.

ولهذا زار الثنائي الصحراء العربية، وإلتقطا الكثير من الصور هناك ظهرت بيلا في إحداها وهي تقود الـATV حرصت فيها أن ترتدي خوذة الحماية على رأسها، خُصوصًا بعد حادثة السّقوط التي تعرَضت لها عندما كانت بعُمر السادسة، بحسب ما أشارته في إحدى صورها.وفي صورة أخرى، بدت بيلا وهي تقف على الـATV ولكن هذه المرّة بإطلالة جريئة حيث نسّقت بنطلون كاكي مع توب أبيض جريء، كشف عن جُزءٍ كبير من بطنها الممشوق.وعلّقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على هذه الصورة قائلةً:” تحدّت النّجمة سخط الشّرطة عن طريق كشف جذعها العاري”.