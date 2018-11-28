تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"إل جي" تهدد عمالقة الهواتف.. براءة اختراع لجهاز بـ16 كاميرا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كانت شركة "أبل" الأميركية سباقة في إطلاق نظام الكاميرا المزدوج، قبل أن تطرح "هواوي" الكاميرا الثلاثية، أما شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، فتستعد الآن لإبهار المستخدمين بابتكار ثوري جديد.



ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة قدمت براءة اختراع لهاتف ذكي يضم 16 عدسة في الكاميرا الخلفية من أجل تصوير عالي الدقة وأكثر واقعية.


ويبدو أن تاريخ تقديم براءة الاختراع قديم، إذ يعود إلى عام 2014، لكن لم يكشف عن تفاصيله إلا مؤخرا.


وتقول التفاصيل إن الهاتف سيأتي بتصميم مختلف، بحيث يكون قادرا على احتواء 16 عدسة للتصوير، على أن يتم ترتيبها بشكل 4x4، وهو ما سيمكن الكاميرا من التقاط صور من زوايا عديدة في وقت واحد.


وستتيح هذه الميزة كذلك التقاط صور ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد، مع إمكانية تعديل وحذف الوجوه والأشياء غير المرغوب فيها بسهولة وبدقة عالية.


وقالت الصحيفة البريطانية، إن الشركة الكورية الجنوبية تتطلع لتحسين خدمات كاميراتها في هواتفها القادمة، مشيرة إلى أنه من غير الواضح موعد طرح هذه التقنية الجديدة، وفي أي هاتف سيتم اعتمادها.




كلمات متعلقة

"إل, جي", تهدد, عمالقة, الهواتف.., براءة, اختراع, لجهاز, بـ16, كاميرا,

تابعونــا

اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد اتفاق "مُحتمل" بين أبل وسامسونغ لتصنيع آيفون جديد 2018-12-17 | 12:15:10

أشارت شائعات حديثة، إلى أن شركتي أبل وسامسونغ ستوحدان جهودهما لتصنيع هاتف ذكي...

احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك احذر.. خطر "الإيموجي" في تغريداتك وتعليقاتك 2018-12-17 | 08:30:23

يبدو أن الإنترنت والخصوصية لا يجتمعان، فبعد تعقب زياراتك المختلفة وكل المواقع...

إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين 2018-12-16 | 13:14:51

أعلن تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والفيديوهات، الاثنين، عن إضافة ميزة الرسائل...

طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها طائرة إماراتية مرصعة بالماس تشعل المواقع... وهذه قصتها 2018-12-14 | 12:00:37

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً صورة لطائرة إماراتية بدت وكأنها مرصعة...

قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" قريبا في إنستغرام.. "حساب المبدع" 2018-12-14 | 06:31:49

تعمل شركة إنستغرام على اختبار نوع جديد من الحسابات على خدمة مشاركة الصور والفيديو...

"قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل "قصر بوينغ" المذهل بالصور.. طائرة لم ترها عين من قبل 2018-12-13 | 14:11:09

أطلقت شركة "بوينغ بيزنيس جتس"، الاثنين، طرازا جديدا من طائرة 777 إكس الخاصة خلال...

كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر كشف مقبرة فرعونية تضم عشرات الهياكل العظمية بمصر 2018-12-13 | 13:20:47

كشفت بعثة آثار سويدية عن مقبرة أثرية تعود إلى عصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر في...

شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! شجار حامي الوطيس بين رجال دين في كنيسة أوكرانية! 2018-12-13 | 12:55:55

شهدت كنيسة أوكرانية شجارا عنيفا بين رجال دين ينتمون إلى تيارين أرثوذكسيين...

"فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية "فيسبوك" تسعى للتنبؤ بتحركات المستخدمين المستقبلية 2018-12-13 | 08:18:37

يبدو أن شركة فيسبوك تسعى لمعرفة خطواتك المستقبلية، وفقا لما كشفته وثائق لدى...

مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس! 2018-12-12 | 15:00:18

أفادت صحيفة "Hurriyet Daily News" التركية بأن مصورا مكلفا بتصوير حفل زفاف، ضرب العريس بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فريد زيتون ساعر الوزير يستضيف مائدة رمضان قرية شعب جدعون بايرن ميونخ ارسنال دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي شبكة الكشف القاب جامعية مزيفة جامعات خارج البلاد اعتقال مشتبهين مزهر عنان كفر مندا تسلق جبال الهيمالايا دراجة هوائية المدرب أول عربي اسرائيل بلاد فلسطينيا اعتقال 41 عاملا بدون تصاريح بشكل غير قانوني شرطة تحرير مخالفات اغلاق محلات شقيب السلامشاب نصراوي تهود مؤخرا يهوديا بيتح تكفا اشباع رغباته الجنسية حرق محلات مناطق اعتقال القدس طعن عملية تنفيذ شابة مقدسية يهودي اطلاق نار اصابة طعن الجواريش قاصرتان الرملة شابتان عربيتان شخص في المحطة المركزية للحافلات في الرملة اصابة طفيفة شرطة اسعاف سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء مظاهرة الأول من أيار الناصرة مسيرة مشاركة واسعة العمال الشبيبة الشيوعية الجبهة طلاب مسيرة وقفات احتجاجية ام الفحم شعارات ضد العنف تنادي المحبة السلام التأخي لغة الحوارشابة بندقية كفر برا حوزتها اعتقال مداهمة شرطة تفتيش اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع لهافيم مفترق شاحنتين رهط اصابة خطيرة اصابتان اصابتين عاري مقيد كوخ زينك المنيوم مربوط افراد عائلته حالته النفسية العقلية شرطة الجنوب أمرأة مصابة مصرع اطلاق نار سلام عبد الله كفر ياسيف امرأة عيارات نارية اطلاق نار داخل منزل عائلة في قرية البعنة شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com