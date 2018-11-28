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مورينيو: أفضل حارس في العالم يجب أن يبقى معنا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصف مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، حارس مرمى الفريق ديفيد دي خيا بأنه أفضل حارس مرمى في العالم.



وقال إن اللاعب الإسباني يريد البقاء في أولد ترافورد، بعد إنقاذ فرصة بطريقة مذهلة ساهمت في تأهل الفريق الإنجليزي إلى الدور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


وبعد الفوز 1-صفر في الوقت المحتسب بدل الضائع على يانغ بويز باستاد أولد ترافورد في المجموعة الثامنة، شدد مورينيو على أنه من المهم ليونايتد الحفاظ على حارس إسبانيا البالغ عمره 28 عاما.


وقال مورينيو: "إنه أفضل حارس مرمى في العالم. طموحنا هو أن يكون لدينا الأفضل في العالم ويجب الحفاظ عليه".


وأضاف: "أعلم أنه يريد البقاء، وأعلم أن وكيل أعماله (جورجي مينديز) سعيد بفعل ما يريده اللاعب، وأعلم أيضا أن الإدارة تريد استمراره وتعمل على ذلك، لذا أتمنى التوصل إلى نتيجة آجلا أم عاجلا".


وكان دي خيا في دائرة الضوء فيما يتعلق بنهاية عقده مع يونايتد هذا الموسم. ويتفاوض معه يونايتد بشأن اتفاق جديد، ويملك أحقية تمديد العقد لموسم آخر.




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