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بدعوة مصرية - الأمين العام لحركة لجهاد الاسلامي يصل القاهرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب انه من المقرر، أن يصل اليوم الأربعاء، الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة إلى القاهرة بدعوة مصرية للتباحث بشأن تطورات الوضع الفلسطيني.


وتعد هذه أول زيارة للنخالة للقاهرة منذ انتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي.

وتشهد القاهرة لقاءات مستمرة وزيارات مكوكية من الفصائل الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة.


وكانن قد أفادت مصادر مطلعة يوم امس انّ حركة حماس وافقت خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة على طلب الرئيس محمود عباس تمكين الحكومة بشروط.


وذكرت المصادر أنّ حماس وافقت على تنفيذ اتفاق 2017 بدلاً من اتفاق 2011 شرط رفع العقوبات ودفع رواتب موظفيها.




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