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روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007
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فيديو - العثور على قناع حجري نادر جنوب الخليل يعود لـ 9 الاف عام
2018-11-28 11:46:47
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العثور على قناع حجري نادر جنوب الخليل يعود لـ 9 الاف عام
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