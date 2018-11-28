العثور, على, قناع, حجري, نادر, جنوب, الخليل, يعود, لـ, 9, الاف, عام,

تم مؤخرا اكتشاف قناع حجري نادر جنوب الخليل يعود لـ 9 الاف عام ، ويجري التحقيق فيه من قبل خبراء سلطة الآثار الإسرائيلية .

(تصوير :سلطة الاثار الاسرائيلية רשות העתיקות)

وفقا لوحدة الآثار الإسرائيلية فان ، "القناع نفسه هو اكتشاف فريد من نوعه في العالم الأثري ، ويعود الى العصر الحجري.القناع مصنوع من الحجر الجيري المصفر - الكلسي. تم تصميمه بعناية باستخدام أدوات حجرية، على غرار الوجه الإنساني. على حافة القناع تم حفر أربعة ثقوب، ربما لربط القناع - ربما إلى وجه شخص حي.