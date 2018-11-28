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هل يوافق تامر حسني على رجوع بسمة لعالم الفن؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن الديو الذي جمع الفنان المصري ​تامر حسني​ بزوجته الفنانة المعتزلة ​بسمة بوسيل​ مؤخراً خلال الحفل الذي أقامته الشركة المنتجة احتفالاً ببدء تصوير فيلمه الجديد كان إشارة إلى إحتمال عودتها إلى الساحة الفنية مجدداً.



وأشارت مصادر مقرّبة من الثنائي الى أن بوسيل طلبت من زوجها أن يسمح لها بالعودة للغناء بعد أن أجبرها على الإعتزال عقب الزواج مباشرة لكنه لم يبدِ بعد موافقته النهائية على الأمر.


يشار إلى أن الثنائي كانا رزقا مؤخراً بطفلهما الثالث "آدم" ولديهما إبنتان هما تاليا وأمايا.




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