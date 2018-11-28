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مشاهد تحبس الأنفاس لمدون يصور طيرانه القاتل !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سجل مدون الفيديوهات، كريس غورسكي، فيديو يظهر كيف أجبر على التعلق بيديه أثناء تحليق طائرة شراعية على ارتفاعات عالية، ونشر الفيديو على صفحته على يوتيوب.



وقع الحادث أثناء رحلة استجمام كان يقضيها غورسكي في سويسرا. وجرب لأول مرة هذه الرياضة الجوية. وبعد الإقلاع، اكتشف غورسكي أن المدرب لم يثبته (كهاو جديد) على الطائرة الشراعية.


وكتب غورسكي في تعليقه على الفيديو الذي نشره: "تحولت الرحلة الأولى لي على طائرة شراعية إلى تجربة قاتلة، لأن حزام الأمان لم يكن مربوطا بالطائرة الشراعية على الإطلاق. وكان علي خلال دقيقتين و14 ثانية التمسك بحياتي! كان الهبوط قاسيا لكنني نجوت لأخبر هذه القصة".


وعبر المشتركون في صفحة اليوتيوب الخاصة بغورسكي عن سعادتهم بشجاعته وقدرته على التحمل. وسألوه قائلين: "هل كنت تعرف من قبل أنك قوي جدا؟"، وأعرب كثير منهم عن اقتناعهم بأن غورسكي ولد من جديد.


وذكرت صحيفة ديلي ميل أن رحلة الطائرة الشراعية كانت على ارتفاع 1.2 كيلومتر. وأصيب غورسكي في نهايتها بتمزق في الأربطة في يده اليسرى وكسر في الرسغ، أثناء هبوطه القاسي، فقد كان عليه القفز من الطائرة الشراعية قبل هبوط الطيار النهائي.




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