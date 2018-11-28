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صور - هدم مبنى سكني في حي جبل المكبر شرقي القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



شرعت بلدوزرات وجرافات تابعة لبلدية القدس، صباح اليوم الأربعاء، بهدم مبنى سكنيا في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس (الحارة الفوقا) بحجة البناء دون ترخيص يعود لعائلة المغربي المقدسية.



وقال الناشط المقدسي راسم عبيدات، إن قوات كبيرة من الجنود والوحدات الخاصة رافقت جرافات البلدية ، ووفّرت لها الحراسة والحماية، وضربت طوقا عسكريا محكما في محيط المنطقة، وأغلقت شوارع رئيسية وفرعية، واعتدت على المواطنين بالضرب المبرح.




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