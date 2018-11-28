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طمرة- وفاة الحاج سعيد محمد دواهده ابو الهيجاء



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انتقل الى رحمة الله تعالى من مدينة طمره صباح اليوم الاربعاء ،الحاج سعيد محمد دواهده ابو الهيجاء ،ابو محمد ( الديحه ) عن عمر يناهز ٨٥ عاما .

والجنازه اليوم في المقبرة الشماليه

للفقيد الرحمه ولكم من بعده طول البقاء




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