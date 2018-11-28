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بعد أنغام وزينة.. هل ارتبط فعلا أحمد عز بهذه الفنانة؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ترددت الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية حول ارتباط الفنان المصري أحمد عز من داخل الوسط الفني.



فقد أكدت عدد من الأنباء أن الفنان المصري يستعد للاحتفال بخطوبته على فنانة شابة تدعى منى مكاوي، لتكون هي الزوجة الثالثة له.


فيما نفى عدد من المقربين من عز خبر خطوبته المتداول، مؤكدين أن هذه الشائعة ليست الأولى التي تطلق على الفنان المصري، وأن مصدر هذا الخبر غير معلوم ولكنه في النهاية غير صحيح.


يذكر أن أحمد عز قد تزوج مرتين من قبل، وكانت أول زوجاته الفنانة أنغام، وظلت زيجتهما سرية حتى بعد انفصالهما، إلا أن زيجته الثانية من الفنانة زينة كشفت زواجه الأول.


وكانت زينة قد حصلت على حكم الخلع من احمد عز في مطلع عام 2018، وذلك بعد أن تم إثبات نسب طفليها لعز، وقالت زينة وقتها إنها سعيدة بالحصول على حق أولادها كامل بأمر المحكمة بعد نضال 4 سنوات، تم فيها المساس بسمعتها وتوجيه النقد لها.


وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر مؤخرا بإلزام الفنان المصري أحمد عز بالمصاريف الدراسية لطفليه التوأم من الفنانة زينة، وقدرت المبلغ بـ 30 ألف جنيه استرليني، وذلك لعام 2017-2018.


ومنى مكاوي هي مطربة دار الأوبرا المصرية قدمها المايسترو سليم سحاب في عدة حفلات غنائية، وقد طرحت  أولى أغنياتها بعنوان “أنا أحسن منه” على موقع الفيديوهات “يوتيوب”،  في سبتمبر 2015.


وفي مسيرتها الاحترافية طرحت أول أغنية سينجل لها “ريحة الشتا” في فبراير الماضي، كما أنها كانت قد شاركت من قبل تامر حسني الغناء بأحد حفلات الجامعة الخاصة بعد ترشيح زملائها لها أثناء الحفل بعد طلب تامر من الحضور فتاة لمشاركته الغناء على المسرح.




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