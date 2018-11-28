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يوم تنور علمي تكنولوجي للصفوف الثامنة في المدارس الإعدادية العربية‎



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بمبادرة من مدير عام وزارة التربية والتعليم شموئيل أبو اب ومدير المعارف العربية عبد الله خطيب ومفتش العلوم والتكنولوجيا القطري شفيع الجمال ومدراء الألوية، ومن أجل تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على حب العلم والبحث والإكتشاف، تحت عنوان (إختراع مثير) تم تنظيم أمس الثلاثاء 27.11.2018 يوم تنور علمي لمهام العلوم والتكنولوجيا المحوسبة للصفوف الثامنة في جميع المدارس الإعدادية العربية.


وفي شهر أيار سوف يقومون الطلاب بإمتحان ال (TIMSS)  العالمي في موضوع العلوم والرياضيات الذي يركز قدرة الطالب على التحليل والتفسير وحل المشاكل الرياضية، وهذه خطوة أولى لطلبة المجتمع العربي في دخول عالم ال (STEM) في العلوم والتكنولوجيا.

بدورها تتمنى وزارة التربية والتعليم لجميع الطلاب يومًا موفقًا وناجحًا.


ويتقدم مفتش العلوم والتكنولوجيا القطري شفيع الجمال بالشكر لكل من مرشدي العلوم ومعلمي العلوم ومدراء ومديرات المدارس المفتشين الإداريين على المشاركة وكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم. 




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