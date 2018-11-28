تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اليكم أنجح الوسائل للتخلص من التدخين !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجد علماء من جامعة وسترن أونتاريو في كندا أن الإدانة الاجتماعية العامة للتدخين هي أكبر حافز لترك هذه العادة "المدمرة" للصحة.



وأكد الباحثون أن الإدانة الاجتماعية يجب أن تأخذ مكانها على أغلفة علب السجائر بدل الصور التي تظهر الأمراض التي يخلفها التدخين عادة.


واقترح الباحثون الكنديون لصق صور مختلفة لأشخاص بتعبيرات وجه معبرة عن الإدانة والاستهجان لمن يدخن السجائر.


وذكرت مجلة "Journal of Consumer Affairs"، أن طباعة صور الإدانة الاجتماعية أظهرت فعاليتها على 150 مدخنا ودفعتهم للإقلاع عن هذه العادة المدمرة.


وشرح علماء الاجتماع الكنديون أن العلب التي تحمل "صور الإدانة الاجتماعية" تقلل من الرغبة في التدخين، وستصبح في المستقبل نوعا من "الحافز-الرادع" لترك التدخين نهائيا.


لكن هذا النهج "طريقة التخجيل"، تتخلله عيوب مختلفة، فهو لا يؤثر إلا على الأشخاص الذين يشكون في صحة عادة التدخين أصلا، ولا يؤثر في المدخنين الذين أصبحت السيجارة جزءا لا يتجزأ، على مر سنوات، من حياتهم اليومية، وإدانة المجتمع لا تعني لهم شيئا.




كلمات متعلقة

اليكم, أنجح, الوسائل, للتخلص, من, التدخين, !,

تابعونــا

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي 2018-12-17 | 08:31:43

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد 2018-12-16 | 22:30:34

تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...

لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة 2018-12-16 | 10:46:53

لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد...

لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا 2018-12-16 | 08:13:49

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...

طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين 2018-12-15 | 15:04:02

هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...

حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد 2018-12-15 | 08:25:02

اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ "ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ 2018-12-14 | 15:02:35

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أئمة المساجد الاهالي ام الفحم يتظاهرون ضد اطلاق النار بيع السلاحغاز اعتقالات توفير تزويد جمهور مداهمة بيوت محلات اغلاق عميل سري عرب أنباء خروج شخصية قضائية قسرية تحوم حولها ارتكاب جرائم معروفة التحقيق الشرطة بث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين الطعام لم يعجبه اعتقال شاب اضرام النار حرق مطعم شوارما الموت للعرب جدار حائط فندق شعارات عنصرية ضد العربحريق احتراق بيت قرية نحف اطفاء اطفائية اخماد النيران اصابات دون ضرار ممتلكاتابو عرار الاقصى المصلون منع الكنيست عضو 30 قتيلا منذ بداية العام 2016 عربيا معطيات مقلقه حوادث الطرق راهبة محلية جديدة دير الكرمل مدينة حيفا وديع ابو نصار شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت دت لمزاولة عملي سيول تغمر شوارع النقب الجنوب شاهدوا مياه الامطار الغزيرة اختطاف مواطن ام الفحم مشتبهون اعتقال اللقية صفقة بيع مراشي 350 الف شيكل فدية طالب جامعي معلم بديل تخابر تل السبع الجهاد الاسلامي النقب تخابر نشطاء اعتقال الاردن شاب تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com