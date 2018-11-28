رونالدينيو, يرزح, تحت, الديون, والشرطة, تحجز, على, ممتلكاته,

يعاني النجم البرازيلي ​رونالدينيو​ من مشكلة مالية القت بظلالها على مشواره الحالي بعيدا عن المستطيل ​الاخضر​ . فقد أعلن المدعي العام البرازيلي مصادرة بعض ممتلكات نجم السامبا و​برشلونة​ السابق بسبب قضية بيئية تعود إلى عام 2007.

صحيفة واشنطن بوست الأميركية اكدت ان السلطات البرازيلية احتجزت 3 سيارات تابعة لرونالدينيو وقطعة فنية لشقيقه.واضافت الصحيفة انه في ظل تراكم الديون على رونالدينيو وعدم قدرته على سداد المبالغ المطالب فيها عن استعمال ​قطعة ارض​ دون ترخيص بيئي في 2007 اضطرت ​الشرطة​ لاتخاذ هذه التدابير.وذكرت الشرطة أن الجهات القضائية البرازيلية لا ترى أن حسابات رونالدينيو تتفق مع الحياة الصاخبة التي يعيشها لذا اتخذت هذا الاجراء بحقه.