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رونالدينيو يرزح تحت الديون والشرطة تحجز على ممتلكاته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعاني النجم البرازيلي ​رونالدينيو​ من مشكلة مالية القت بظلالها على مشواره الحالي بعيدا عن المستطيل ​الاخضر​ . فقد أعلن المدعي العام البرازيلي مصادرة بعض ممتلكات نجم السامبا و​برشلونة​ السابق بسبب قضية بيئية تعود إلى عام 2007.



صحيفة واشنطن بوست الأميركية اكدت ان السلطات البرازيلية احتجزت 3 سيارات تابعة لرونالدينيو وقطعة فنية لشقيقه.

 
واضافت الصحيفة انه في ظل تراكم الديون على رونالدينيو وعدم قدرته على سداد المبالغ المطالب فيها عن استعمال ​قطعة ارض​ دون ترخيص بيئي في 2007 اضطرت ​الشرطة​ لاتخاذ هذه التدابير.


وذكرت الشرطة أن الجهات القضائية البرازيلية لا ترى أن حسابات رونالدينيو تتفق مع الحياة الصاخبة التي يعيشها لذا اتخذت هذا الاجراء بحقه.




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