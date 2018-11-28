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حفل زفاف استثنائي لعروس فقدت بصرها.. ما فعل الضيوف؟؟!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مراسم زواج استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى تلك التي شهدها حفل زفاف الشابة الأسترالية ستيفاني أغنو (32 عاماً) من حبيبها روبي كامبيل، فرغم تشابه الحفل في جوانب كثيرة مع حفلات الزفاف التقليدية الأخرى، لكن حفل زفاف ستيفاني كان له طابعه الخاص.



وطُلِبَ من كل المدعوين، وعددهم 54 مدعوًا، أن يرتدوا عُصبًا للعينين ليستشعروا نفس الحالة التي تشعر بها العروس التي فقدت بصرها في سن الـ 27! وذكرت بهذا الخصوص صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية أن ستيفاني ووالدتها تعانيان من مرض يعرف باسم “Cone-Rod Dystrophy”، وهو المرض الذي لا يتيح لستيفاني سوى رؤية بعض الأشكال الخفيفة والداكنة، وقد أصاب والدتها بالعمى التام.

 وقال الزوج كامبيل في تصريحات أدلى بها للصحيفة “الحضور كان رائعًا، وقضوا وقتًا طويلاً مع ستيفاني وهم يصفون المزايا المرئية للمكان بأكمله، وكانوا مميزين على مدار اليوم بمساعدتهم ستيفاني على الشعور بالعناصر اللمسية التي كانت جزءًا من الحفل والاستقبال”.


ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أن منظمي الحفل اعتنوا تمامًا بكافة الجوانب، وصُنِعَت باقة ورود ستيفاني من زهور عطرية، وقد أخذ الضيوف وقتهم كي يصفوها لستيفاني بدقة.


وبدا الموقف بأكمله مؤثرًا للغاية خصوصًا وأن ستيفاني كانت تشعر بحالة من الفرح الممزوجة بقدر كبير من العاطفة، لاسيما أثناء سيرها على الممشى وإحساسها بمشاعر زوجها.




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