المئات في المؤتمر الاقتصادي الاجتماعي الشبابي الاول في شفاعمرو - إسا لوين ؟!

شارك المئات من الازواج الشابة في المؤتمر الاقتصادي الاجتماعي الشبابي الاول "اسا لوين؟" والذي نظمته جمعية بلا حدود شفاعمرو. وحضر المؤتمر السيد نبيل توتري، مدير الفعاليات للمجتمع العربي في بنك هبوعليم والسيدة سهير عمري مديرة فرع البنك في شفاعمرو وطاقم لموظفين والسيد راني سرور مستشار قروض الاسكان في البنك والذي قدم محاضرة شاملة تطرقت الى عدة مواضيع مصرفية اهمها، قروض وحلول الاسكان التي يقدمها البنك

وقد هدف المؤتمر الى رفع الوعي وزيادة المعرفة لدى الشباب والأزواج الشّابة في الأمور الإقتصادية والإجتماعية المتعلقة بالحياة اليومية. وتطرق المؤتمر من خلال محاضرات عديدة لمواضيع الإجتماعية والإقتصادية التي نواجهها كمجتمع عربي في البلاد، مثل: العلاقات الزوجية، ما بعد التعليم الجامعي، ازمات السكن في المجتمع العربي، كل ما يخص الحسابات والاستشارات البنكي، القروض، عالم التكنولوجيا وغيرها من مواضيع اجتماعية، اقتصادية وقصص نجاح قريبة من عالمنا وخاصة من مجتمعنا الشفاعمري.قام بعرافة المؤتمر الفنان ايمن نحاس، وقدم مستشار العلاقات الزوجية، السيد عامر جرايسي، محاضرة حول التوازن بين العلاقة الزوجية والسيرة المهنية. كما وقدم ربيع زيود، مدير شركة حسوب محاضرة حول قصة نجاح بنكهة شفاعمرية، طريق النجاح وتجاوز صعوبات الحياة، كما وقدمت المستشارة الاقتصادية ناردين ارملي، محاضرة بعنوان "كيف نصل لبحبوحة مالية"، كما وقدمت مختصة التنمية البشرية إيمان سيرافيم محاضرة بعنوان "محطات حياتنا"، واختتمت اليوم الدراسي المبادرة والمستشارة التنظيمية، دنيا مخلوف والتي تطرقت في محاضرتها الى موضوع الابداع وتطوير الافكار في عصر التكنولوجيا والتجارة الالكترونية.