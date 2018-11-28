فعاليات, في, مدرسة, طرعان, الثانوية, في, ذكرى, المولد, النبوي, الشريف,

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نظمت مدرسة طرعان الثانوية، مؤخرا، بمشاركة طلاب المدرسة، مجموعة من الفعاليات، والمحاضرات القيمة من بينها الهادفة الى اطلاع الطلاب على السيرة الشريفة للرسول الكريم، وقدم مدير المدرسة، المربي ناظم زحالقة، التهاني للطلاب وللهيئة التدريسية في هذه المناسبة.