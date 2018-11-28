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القاء قنبلة صوتية على محطة الشرطة في جلجولية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي في بيان صادر عنه صباح اليوم الاربعاء: تلقى مركز الشرطة 100 ، ليلة أمس الثلاثاء ، بلاغا حول إلقاء قنبلة صوتية، نحو محطة شرطة جلجولية ، حيث لم تقع إصابات او اضرار.



الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.




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