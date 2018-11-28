تمديد, اعتقال, شاب, وامرأة, من, الجش, حتى, يوم, الاحد, على, خلفية, جريمة, قتل, الطالبة, يارا, ايوب, من, الجش,

مددت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الاربعاء فترة اعتقال شاب (20 عاما) وامرأة 50 عاما) من الجش اعتقلا امس الثلاثاء على خلفية الضلوع بجريمة قتل الطالبة يارا ايوب (16 عاما) من الجش .

وتم تمديد اعتقال المشتبهين حتى يوم الاحد القادم لاستكمال التحقيق معهما.وبذلك يرتفع عدد المعتقلين على ذمة التحقيق في القضية الى اربعة اشخاص.وكانت المحكمة مددت امس الثلاثاء فترة اعتقال شاب 28 عاما ووالده 54 عاما المشتبهان بضلوعهما بالقضية , بتسعة ايام لاستكمال التحقيق معهما.ويشار الى ان الشرطة فرضت حظر نشر على تفاصيل الجريمة.من جهته قال المحامي باسل فلاح الموكل بالدفاع عن الاب وابنه المشتبه بضلوعهما بالجريمة :" :الاب وابنه ينفيان علاقتهما بالحادث وتربطهما علاقة صداقة مع عائلة الفقيدة وهناك تساؤلات كثيرة حول القضية ".