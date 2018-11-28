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طعن شاب (28 عاما) في اللد واصابته خطيرة واعتقال مشتبه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 أصيب صباح اليوم الاربعاء شا(28 عاما)  من اللد بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه للطعن .


وافيد انه تم نقل الشاب المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث  , حيث تم اعتقال شاب (26عاما ) على ذمة التحقيق بشبهة الضلوع في الحادث.

ومن المتوقع ان تطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .


الصورة توضيحية بلطف من صفحة الشرطة على الفيسبوك 
طعن شاب (28 عاما) في اللد واصابته خطيرة واعتقال مشتبه




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