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ترامب: بدون الرياض سنواجه المتاعب.. حليف عظيم ومركز للاستقرار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية حليف عظيم، وبدونها يمكن للولايات المتحدة مواجهة المتاعب في الشرق الأوسط؛ مشيراً إلى أن المملكة قوة مهمة لاستقرار المنطقة اقتصادياً وأمنياً ومنع الفوضى والإرهاب الإيراني.



وشكّك ترامب مجدداً في مزاعم وكالة الاستخبارات الأمريكية حول قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ مؤكداً أنهم لم يجدوا حتى دليلاً صغيراً للشك بأن لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أي دور أو علاقة في جريمة خاشقجي.


وأشار إلى أن الشرق الأوسط جزء خطير وعنيف من العالم؛ لكن السعودية تملك نفوذاً غير عادي في الاقتصاد والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.. واستمرار العلاقات بين البلدين مهم جداً لاستمرار هذا الاستقرار في ذلك الجزء الخطير من العالم.


وقال الرئيس الأمريكي: “المملكة تملك احتياطات نفطية هائلة، وهي بصراحة تامة تستطيع أن تجعل أسعار النفط ترتفع وتنخفض، والسعوديون ضرورة مهمة للاستقرار”.




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