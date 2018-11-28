فيديو, -اطلاق, نار, في, طوبا, وانقطاع, التيار, الكهربائي, واعتقال, 5, مشتبهين,

اعتقلت الشرطة في لواء الشمال الليلة الماضية 5 اشخاص تتراوح اعمارهم بين 17 الى 35 عاما , من سكان بلدة طوبا زنغرية بشبهة الضلوع في اطلاق نار بالهواء وانقطاع التيار الكهربائي عن بعد الابيوت في القرية.

ومن المتوقع ان تطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .