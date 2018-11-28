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المدير العام للوزارة شموئيل ابواب يزور قرية العرامشه



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زار المدير العام للوزارة شموئيل ابواب قرية العرامشه التّابعة لمجلس إقليمي ماطي أشير ورافقه في زيارته هذه د.اورنا سمحون ، مديرة لواء الشّمال ، عبد الله خطيب مسؤول كبير التّعليم العربي، د.محمد الهيب مسؤول التّعليم البدوي وموسى حلف مفتّش المجتمع البدوي في الشّمال كذلك المفتّش محمد سواعد مسؤول التّعليم اللا منهجي .



المدير العام للوزارة عرض امام مدير المدرسة واعضاء الهيئة التّدريسيّة الرؤيا التّربويّة للمدرسة مشدّدا على مواضيع النّواة بما في ذلك اللغات والمواضيع العلميّة كذلك تمّ التّطرّق لنتائج المتساف والإقليم التّعليمي وموضوع التّغيير الكبير الذي تقوده الوزارة في مجال التّربية الخاصّة وموضوع التّربية اللا منهجيّة واهميّة إشتراك الطلاب في الدّورات المجّانيّة وفي حركات ومنظّمات الشّبّيبة وفي نهاية اللقاء دار حوار مع مدير المدرسة واعضاء الهيئة التّدريسيّة عن مواضيع تخص المدرسة .المدرسة الإبتدائيّة العرامشه :

المدير : المربي محمد مزعل.

عدد الطلاب 185 طالبا وعدد المعلّمين 19 معلّما .

وزارة التّربية خصّصت ميزانيّة تقدّر ب-3.5مليون شاقل للبرامج التّربوية ولأطر التّربية اللا منهجيّة كذلك لتحسين البنى التّحتيّة .




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