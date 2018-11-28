الكليَّة, الأرثوذكسيَّة, تستنكر, جريمة, قتل, الطالبة, يارا, أيوب,

مجلس الطلاب والهيئة التدريسيَّة في الكليَّة الأرثوذكسيَّة بحيفا يستنكرون بشدّة جرائم العنف المتفشيَّة في مجتمعنا ويدعون جميع المؤسَّسات الرسميَّة وغير الرسميَّة للقيام بدورها لمحو هذه الظاهرة المخيفة التي باتت تهدّد حياتنا ومستقبلنا.لقد هزّنا من الأعماق قتل يارا أيوب طالبة الصف الحادي عشر في مدرسة فم الذهب بالجش وهي ما زالت في مقتبل العمر تبحث عن أحلامها. نقدّم تعازينا الحارَّة لعائلة الفقيدة وزميلاتها وزملائها ومعلماتها ومعلميها ولكلّ من هزَّته هذه الجريمة البشعة.كفى للقتل وكفى للاعتداء على النساء. آن الأوان لكي يعمل الجميع على إخماد نار العنف قبل أن تحرق ما ناضلنا لأجله عشرات السنوات.