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في بيت رجل الاصلاح الحاج الجاروشي بالرملة - اتمام الصلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



في منزل رجل الإصلاح الحاج كريم الجاروشي "ابو سامي "في مدينة الرملة وبحضور اعضاء جاهة الصلح القطرية منهم الشيخ عادل الفار وعلي ابو ذيبه تم عقد مراسم الصلح بين أهل البلد الواحد من أهالي قرية كفرمندا بحضور مؤنس طه عبد الحليم رئيس المجلس المحلي وعلي خضر زيدان مرشح الرئاسة عن ائتلاف الخير والاصلاح، وبمشاركة ممثلين عن العائلات الكريمة زيدان،عبد الحليم،حوش وزعرورة وأعضاء مجلس كفرمندا المحلي محمد يوسف قدح "ابو يوسف،صالح يوسف طه "ابو الأنيس" وجمال حوش "ابو رامي".



وناشد المشاركون في مراسم الصلح كافة أهالي قرية كفرمندا بضرورة التحلي بضبط النفس والحفاظ على الأمن وإعادة أجواء الهدوء والاستقرا للبلدة




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- محمد حيادري سخنين

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