الليلة.., صلاح, يقود, ليفربول, في, باريس, بحثا, عن, بطاقة, التأهل,

يحل ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلا على باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.ورغم بلوغ الريدز المباراة النهائية للبطولة في الموسم الماضي، إلا أن فريق الألماني يورجن كلوب لم يقدم في دوري الأبطال هذا الموسم مستواه المعهود، إذ لم ينجح في تحقيق أي انتصار خارج الديار.ويتصدر ليفربول المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف فقط أمام نابولي، فيما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ريد ستار بلجراد الصربي.وأمام رفاق صلاح فرصة ذهبية لشق طريقهم في المسابقة واللحاق بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي، حال تكرار الفوز على مضيفه باريس، حيث نجح الريدز في الفوز على "PSG" في آنفيلد بنتيجة (3-2).ليفربول حصد الست النقاط على ملعبه بالفوز على باريس (3-2) وريد ستار (4-0)، لكنه خسر المباراتين اللتين خاضهما خارج ملعبه أمام نابولي في إيطاليا (1-0) وأمام ريد ستار في صربيا (2-0)، ولم يسبق للفريق الإنجليزي الهزيمة في ثلاث مباريات على التوالي خارج ملعبه في دور المجموعات للمسابقة القارية عبر التاريخ.ويسير الفريق الإنجليزي بخطى ثابتة في الدوري الإنجليزي، إذا لم يخسر أي مباراة هذا الموسم حتى الآن، وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات، بينما اهتزت شباكه خمس مرات فقط في 13 مباراة.ومثلما هو الحال لدى ليفربول، لم يخسر سان جيرمان أي مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن بعد مرور 14 جولة، كما يتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق 15 نقطة أمام ليون صاحب المركز الثاني.ولم يعرف الفريق الباريس طعم الهزيمة في آخر 20 مباراة على ملعبه في دور المجموعات، محققًا الفوز في 15 مباراة والتعادل في خمس مناسبات، منذ خسارته أمام سسكا موسكو الروسي في ديسمبر 2004.