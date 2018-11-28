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طرح خاصية جديدة في "واتساب" ستريح الملايين أثناء الإجازة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير إعلامية عن عزم تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، طرح ميزة مهمة، ستكون مفيدة خلال إجازات المستخدمين، الذين يرغبون في الاسترخاء والابتعاد عن ضغط الرسائل والإشعارات المزعجة.



وقال موقع "ستاندارد ميديا" إن واتساب سيضيف خاصية "حالة الإجازة" أو "vacation mode"، التي تهدف إلى إيقاف كل الإشعارات القادمة للمستخدم أثناء تفعيلها.


وتابع الموقع: "سيكون بإمكان المستخدمين تجاهل كل الإشعارات القادمة من التطبيق، مما يعني أنه لن يتوصل بأي رسالة جديدة خلال تفعيل هذا الوضع".


وتحاكي هذه الخاصية "وضع الطيران" الموجود في كل الهواتف الذكية، والتي تمنع الجهاز من استقبال أي اتصال أو رسالة نصية خلال تفعيلها.


في المقابل، ذكر المصدر أن الشركة تخطط كذلك لإطلاق ميزة "ربط الحسابات"، التي تتيح ربط حسابك على الواتساب مع الحسابات الاجتماعية الأخرى، مثل فيسبوك وإنستغرام.


وسيتم استخدام هذه الخاصية في حال أراد أي مستخدم استرجاع حسابه على فيسبوك أو إنستغرام




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