تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حي الالمانية وشارع حدائق البهائيين في حيفا يستعدون لاستقبال الاعياد



  |     |   اضافة تعليق



حي الالمانية وشارع حدائق البهائيين في حيفا يستعدون لاستقبال الاعياد




كلمات متعلقة

حي, الالمانية, وشارع, حدائق, البهائيين, في, حيفا, يستعدون, لاستقبال, الاعياد,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سيلفان شالوم وزير المالية اعتزال السياسة يعلن وفاة طالب الصف وعكة صحية المت به الرينة مدارس ابتدائية اغمي عليه الناصرة مدينة شرطة اسعاف المدرسة الثانوية شفاعمرو البلدية تخريج تحتفل فوج جديد طلابها اجواء مدينة احتفالية مشتبه دبورية شخصية انتحال تقمص شخصية طبيب قسم طوارئ في مستشفى تل هشومير تمديد اعتقال مشتبهين الناصرة مقاوين ام الفحم الناصرة المشهد يافة اعتقال شاب فتاة اغتصاب صبية الشمال احدى القرى العربية تمديد شرطة اضراب عام شامل يشمل مدارس الاربعءا غدا لجنة المتابعة قلسنوة اجواء مشحونة هدم بيوت غير مرخصة شرطة وحدات خاصة قوات جرافطعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة الشيخ مجدي الخطيب ابو القسام عرابة مدينة شرطة حركة اسلامية شق شمالي مصرع وئام عجاوي قريبه شاب حادث طرق مروع دراجة نارية سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعافثلوج جبل الشيخ مجدل شمس تساقط رياح امطار اقتلاع اشجار تطاير اغراض سيارات سقوطهانساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية فحص امكانية اقامة محطة اطفاء مؤقته في طمرة مدينة سلطة الاطفاء بلدية طمرة حادث دراجة هوائية اصابة فتى سيارة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى اجتماع اهالي ام الفحم سبل مكافحة العنف مقتل حسين محاجنة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com