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حي الالمانية وشارع حدائق البهائيين في حيفا يستعدون لاستقبال الاعياد
2018-11-28 08:35:11
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حي الالمانية وشارع حدائق البهائيين في حيفا يستعدون لاستقبال الاعياد
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