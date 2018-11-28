الشيخ, محمد, كيوان, ,خلال, جنازة, يارا, ايوب, في, الجش:اذا, نزعت, مخافة, الله, من, القلوب, ,, مات, الناس, كالوحوش..., فيديو,

"اذا نزعت مخافة الله من القلوب , مات الناس كالوحوش " هذا ما قاله فضيلة الشيخ محمد كيوان إمام مسجد ابو بكر الصديق في مجد الكروم ورئيس نقابة الأئمة في البلاد بعد جنازة الطالبة يارا ايوب (16 عاما) ضحية جريمة القتل بعد اختفاء اثارها ل 4 ايام في الجش.

واضاف الشيخ محمد كيوان :" ما حصل مصاب جلل , وامر عظيم , فكيف لانسان ان يقتل اخيه الانسان , وبأي حق ؟؟؟ ".وتابع :" يا ايها الناس اتقوا الله في انفسكم وفي غيركم , وازرعوا في قلوب الاطفال والاولاد مخافة الله والمحبة ونبذ العنف ".وقال ايضا :" مصابنا من انكى المصائب في وسطنا ومجتمعنا وبلادنا , ومن المؤسف جدا ان تصل بنا الامور الى مثل هذه في مجتمع كان يوما من الايام يخاف الله , كان يحسب :" لان بسطت يدك الي لتقتلني , ما انا باسط يدي اليك لاقتلك , فاني اخاف الله ".