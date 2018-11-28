تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشيخ محمد كيوان ,خلال جنازة يارا ايوب في الجش:اذا نزعت مخافة الله من القلوب , مات الناس كالوحوش... فيديو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



"اذا نزعت مخافة الله من القلوب , مات الناس كالوحوش " هذا ما قاله فضيلة الشيخ محمد كيوان إمام مسجد ابو بكر الصديق في مجد الكروم ورئيس نقابة الأئمة في البلاد بعد جنازة الطالبة يارا ايوب (16 عاما) ضحية جريمة القتل بعد اختفاء اثارها ل 4 ايام في الجش.


واضاف الشيخ محمد كيوان :" ما حصل مصاب جلل , وامر عظيم , فكيف لانسان ان يقتل اخيه الانسان , وبأي حق ؟؟؟ ".

وتابع :" يا ايها الناس اتقوا الله في انفسكم وفي غيركم , وازرعوا في قلوب الاطفال والاولاد مخافة الله والمحبة ونبذ العنف ".

وقال ايضا :" مصابنا من انكى المصائب في وسطنا ومجتمعنا وبلادنا , ومن المؤسف جدا ان تصل بنا الامور الى مثل هذه في مجتمع كان يوما من الايام يخاف الله , كان يحسب :" لان بسطت يدك الي لتقتلني , ما انا باسط يدي اليك لاقتلك , فاني اخاف الله ".







كلمات متعلقة

الشيخ, محمد, كيوان, ,خلال, جنازة, يارا, ايوب, في, الجش:اذا, نزعت, مخافة, الله, من, القلوب, ,, مات, الناس, كالوحوش..., فيديو,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سويد سويد رئيس مجلس البقيعة القاء قنبلة شرطة اضرار دون اصابات مصرع حادث انقلاب تراكتور قرب دير حنا اسعد شمالي عرابة قراقرهالبشائر المدرسة الثانوية الاهلية سخنين طلاب حفل فوج التاسع طالب يطعن اخرا ام الفحم ألة حادة شجار جدال تطور بينهما توقيف المشتبه الشرطة شناوي نوبة قلبية لا خلفية جنائية وليد المكر جثة العثور تقرير التشريح الشيخ موفق طريف الطائفة الدرزية اللغة العربية شجار جنود دروز شبان عرب حافلة ركاب قرب نهاريا الكابري القاء ملقي الحجارة السجن 3 سنوات الكنيست تصادق على مشروع قانونطعن رجل يركا خلفية جدال تجاري احيل الشرطة العلاج المستشفى حيان ابو سنان الطبي مستشفى نهاريا قاعة مسجد اسكندر ام الفحم قاعة اعتداء اثم تكسير تحطيم تخريب الشرطة تحقيق وزير التعليم نفتالي بينيت اخراج حظر نشاطات الحركة الاسلامية الجامعات الكليات مؤسسات التعليم العالي مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية عطار الملاحي جثمان الراحل دكتور جريس خوري يصل فسوطةمصرع الشاب امير حلف بسمة طبعون شجار حيفا عنيف 19 عاما اطلاق نار محمود عباس الرئيس الفلسطيني عملية قسطرة قلب ناجحة مستشفى فحوصات فهد حكيم بشارة اعلان تعيين خلفا مديرا عاما للمستشفى الانجليزي الناصرة بشارة بشارات المستقيل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com