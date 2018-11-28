مصرع, الحاج, عيسى, قاسم, عثمان, (58, عاما), من, عبلين, دهسا, على, مدخل, القرية, وتوقيف, السائق, من, حيفا,

لقي عيسى قاسم عثمان (58عاما) من قرية عبلين مصرعه صباح اليوم الاربعاء اثر تعرضه للدهس من قبل سيارة خصوصية على الشارع الرئيسي مدخل القرية .

واشارت الشرطة في بيانها ان الرجل اصيب بعد ان كان هم بقطع الشارع في مكان غير معد للمشاه وفقا للتحقيقات الاولية .سائق السيارة المشتبه بالضلوع بالحادث من سكان مدينة حيفا يبلغ من العمر 30 عاما تم توقيفه للتحقيق معه .